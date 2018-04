Die Ausgehtipps für die Prignitz - Tanzen und feiern mit „Casino Royale“

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 13. April

Freyenstein – Ein Frühjahrsputz startet um 14 Uhr an der Freyensteiner Kirche.

Perleberg – Im Perleberger Judenhof wird um 18 Uhr die Menora (Leuchter) an die Bürgermeisterin der Stadt Perleberg, Annett Jura, übergeben. Gleichzeitig wird die Veranstaltungsreihe „Jiddisches, Skulpturales und Musik“ eröffnet. Lyriker Jürgen Rennert gibt Übertragungen aus dem Jiddischen zum Besten, musikalisch begleitet von der Solo-Cellistin Christina Meißner.

Pritzwalk – Innerhalb der dreitteiligen Schulungsreihe für angehende Stadtführer gibt es um 14 Uhr den zweiten Termin. Treffpunkt ist die Museumsfabrik in Pritzwalk, Meyenburger Tor 3a. Interessenten können sich gern anschließen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Treffpunkt für die zweite Führung für angehende Stadtführer ist am Freitag die Museumsfabrik Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Rühstädt – Im Nabu-Besucherzentrum Rühstädt beginnt um 17 Uhr ein Vortrag von Norbert Schneeweiß, Leiter der Naturschutzstation Rhinluch. Er gibt Einblicke in das Leben der heimischen Amphibien und Reptilien. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Einen Vortrag über heimische Amphibien und Reptilien gibt es am Freitag in Rühstädt. Quelle: Thomas Könning

Unbesandten – Die Ökofilmtour macht in Unbesandten (Gemeinde Lenzerwische) beim Verein BBM, Am Elbdeich 17, Station. Ab 18.30 Uhr werden verschiedene Filme, so „Die Sprache der Bäume“ und „Im Reich des Wassers“, gezeigt. Im Anschluss beginnt eine Diskussion mit dem Leiter des Filmfestivals Ökofilmtour, Ernst-Alfred Müller. Der Eintritt ist frei.

Wittstock – Zum Kabarettabend mit Barbara Weinzierl öffnet um 20 Uhr das Wittstocker Kino „Astoria“ seine Türen. Die Schauspielerin und Kabarettistin schlüpft in unterschiedliche Rollen: von der lebensfrohen Oma bis zur Internetspezialistin, von der Grande Dame bis zur Yogalehrerin. Kartennachfrage unter Telefon 03394/43 34 42.

Ein Kabarettabend mit Barbara Weinzierl beginnt am Freitag im Kino „Astoria“ in Wittstock. Quelle: Agentur

Der Sonnabend, 14. April

Baek – Der Verein Landweg in Baek veranstaltet von 14 bis 17 Uhr auf seinem Freigelände und in der Turnhalle einen Kindersachenbasar. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich gleichzeitig beim Tag der offenen Tür einen Einblick in den Alltag der Kita und der Freien Schule zu verschaffen. Bei Kaffee und Kuchen können sich Eltern und Besucher in entspannter Atmosphäre austauschen.

Ein Kindersachenbasar öffnet am Sonnabend beim Verein Landweg in Baek. Quelle: Landweg

Blumenthal – In einen Kinosaal wird das Bürgerhaus Blumenthal verwandelt. Zum Familienkino im Doppelpack wird ab 15 Uhr eingeladen. Gezeigt werden die Filme „Das fliegende Klassenzimmer“ und „Fack Ju Göhte“.

Freyenstein – An der Freyensteiner Badeanstalt startet um 9 Uhr ein Arbeitseinsatz.

Grube – Ein Konzert mit Sem Seiffert unter dem Motto „Diary of a Traveller“ beginnt um 19.30 Uhr im Schloss Grube. Der Musiker weckt in seinen Liedern die Sehnsucht nach Reisen und Urlaub und singt Stücke von Folk bis Rock, Blues und Jazz. Kartennachfrage unter Telefon 038791/80 17 48.

Sem Seiffert singt am Sonnabend im Schloss Grube Stücke zwischen Folk und Rock, Blues und Jazz. Quelle: Sem Seiffert

Hasenwinkel – „Stunde um Stunde – Ein Tag mit Ilse & Margarete“ heißt es um 19.30 Uhr im Stalltheater Hasenwinkel. Die beiden Frauen geben mit liebenswertem Biss Einblicke in ihr Leben, politisch, aber auch ganz privat. Kartennachfrage unter Telefon 03395/31 01 69.

Lenzen – Unter dem Motto „Mutigen und tragischen Frauen auf der Spur“ beginnt um 11 Uhr eine besondere Stadtführung in Lenzen. Gästeführerin Erika Otto erzählt über die Schicksale von Lenzens bekanntesten Bewohnerinnen. Treffpunkt ist der Burgvorplatz. Die Tour dauert etwa zwei Stunden.

Eine besondere Stadtführung beginnt am Sonnabend in Lenzen. Quelle: PRIVAT

Mertensdorf – Die Kirche, der Kultur- und der Feuerwehrverein Mertensdorf erwarten viele Helfer zum Frühjahrsputz. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gemeindehaus. Arbeitsutensilien sind mitzubringen. Um 12 Uhr wird gemeinsam zu Mittag gegessen.

Silmersdorf – Bei einer 48-Stunden-Aktion am Silmersdorfer Stausee werden ab 9 Uhr Angelstellen sowie Hecken für die Tiere angelegt. Dazu haben sich 25 Kinder und Eltern und weitere Helfer angesagt. Die Berlin-Brandenburgische Landjugend sorgt fürs Mittagessen.

Eine Oldieparty steigt am Sonnabend im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge. Quelle: WARTENBERG-PHOTOGRAPHIE.COM

Wittenberge – Im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge steigt um 20 Uhr eine große Oldieparty. Mit den größten Partyhits der letzten Jahrzehnte sorgt die Hamburger Coverband „Casino Royale“ für Stimmung. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81/-82.

