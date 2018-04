Pritzwalk Museumsfabrik - Absage nach Verzögerung beim Bau Der Zeitplan für Arbeiten in der Museumsfabrik kommt ins Rutschen, weil sich die Arbeiten an der Brücke verzögern. Jetzt mussten die Kunstfreunde deswegen eine Veranstaltung absagen.

Die Arbeiten an der Brücke, die in Pritzwalk das alte Stadt- und Brauereimuseum mit der neuen Tuchfabrik verbinden soll, verzögern sich und damit alle anderen Arbeiten in der Museumsfabrik. Quelle: Bernd Atzenroth