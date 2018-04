Feuerwehreinsatz - Auf der Schultoilette gezündelt

Schulleiterin Britta Schwarz war der Schreck noch anzusehen, der ihr in die Glieder gefahren war: An ihrer Jahnschule hatte es am Donnerstag gebrannt. Doch die herbeigerufene Feuerwehr hatte alles schnell im Griff. „Wir wollten ja sowieso bald eine Übung veranstalten“, sagte Dietmar Sachs, für Schulen zuständiger Amtsleiter in der Stadtverwaltung, „nun gab es den Ernstfall.“ Aber da haben alle Abläufe reibungslos geklappt. Offenbar hatten manche den Einsatz zunächst auch für eine Übung gehalten, ähnlich wie es sie am Vortag in Putlitz gegeben hatte.

Unter dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude groß - Rauch aus Schultoilette“ waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Pritzwalk, Beveringen, Kemnitz und Sadenbeck um 14.22 Uhr nach Pritzwalk ausgerückt, wie die Pritzwalker Feuerwehr auf ihrer Webseite kundtat. Auch der Rettungsdienst, die Polizei und Stadtbrandmeistermeister Volker Lehmann kamen zum Einsatzort.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brandherd schnell mit einer Kübelspritze löschen. Der Einsatz für die auf der Anfahrt befindlichen Kräfte, so auch ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Perleberg, konnte jetzt abgebrochen werden. Nach 53 Minuten war alles vorbei. Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten schnell wieder abziehen.

Gespräch von Dietmar Sachs (M.) und Britta Schwarz (mit dem Rücken zur Kamera) mit der Polizei. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch trotzdem war die Schulleitung in Besorgnis: Denn ein noch Unbekannter hatte den Brand verursacht, indem er auf einer Toilette Papier angezündet hat – mit welcher Absicht auch immer. Ein Dummejungenstreich, wie ein Passant mutmaßte? Das können sich Dietmar Sachs und Britta Schwarz nicht vorstellen. „Hier hat jemand mutwillig Leben riskiert“, sagte Dietmar Sachs. Also beginnt nun die Suche nach dem Brandstifter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immerhin: Schaden war zunächst nicht zu verzeichnen.

Großeinsatz der Feuerwehr in der Pritzwalker Jahnschule: Jemand hatte auf der Schultoilette gezündelt. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth