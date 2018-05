Pritzwalk

„Museen sollen unterhalten, Wissen vermitteln und ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt“, sagt Lars Schladitz, Leiter der Museumsfabrik in Pritzwalk. Diese drei Komponenten wolle man nun in der neuen Ausstellung zum Thema Automobile zeigen.

Sie eröffnete am Sonntag anlässlich zum Internationalen Tages der Museen. Für zwei Monate wird sich in der Museumsfabrik in Pritzwalk alles rund um alte Autos drehen.

Museumsleiter Lars Schladitz (Mitte r.) führt wissbegierige Besucher durch die Ausstellung und verrät auch manch kleine Details. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Besucher der Ausstellung sollen sich in den Autos wiedererkennen – sei es mit Kindheitserinnerungen, ehemaligem Besitz oder ewigen Träumen. Vom alten Citroën aus dem Jahr 1929 bis zum Wartburg von 1982 gibt es eine große Bandbreite an Liebhaberstücken alter Fahrzeuge zu sehen.

Unterstützung gab es von den Oldtimerfreunden Bernd Dietrich und Frank Streese. „Wir konnten Wünsche äußern und schon nach wenigen Tagen haben wir das zu uns passende Automobil in der Halle zu stehen gehabt“, so Lars Schladitz. Bis zum 15. Juli ist die Ausstellung noch zu sehen.

Neugierig und interessiert erkundeten die Besucher am Sonntagnachmittag die Oldtimer in der Museumsfabrik. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Eine Dauerausstellung soll es bis zum Ende des Jahres in der Museumsfabrik geben. „Wir haben zwar noch einen langen Weg vor uns, aber schon jetzt einen starken Anlaufpunkt geschaffen“, betont Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel. Doch auch weiterhin stände die Halle für temporäre Ausstellungen zu unterschiedlichen und vielseitigen Themen bereit.

Die Automobilausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Marcus J. Pfeiffer