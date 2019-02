Pritzwalk

Ein Unbekannter hat an einem im Umbau befindlichen Haus in der Straße Meyenburger Tor in Pritzwalk einen Brand gelegt. Er zündete laut Polizei gegen 2.45 Uhr eine Bauplane an einem Baugerüst an.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und löschte die schmorende Bauplane, die auf einer Fläche von circa ein mal einem Meter beschädigt wurde. Kurze Zeit später versuchten Unbekannte in der Meyenburger Straße, eine Mülltonne anzuzünden. Die bereits eingesetzten Beamten löschten das Feuer, die Tonne blieb unbeschädigt.

Von MAZ-online