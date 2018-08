Pritzwalk

Die Kinder schöpfen Papier, probieren beim Kegeln, „alle Neune“ zu treffen und bedrucken Papier mit Hilfe einer echten Druckerpresse. Das „Grüne Klassenzimmer“ an der Straße Zur Hainholzmühle in Pritzwalk wimmelt nur so vor Leben.

Während die Jungen und Mädchen herumtollen und die Natur entdecken, ernten Mitarbeiter des Vereins „Natur, Landschaft und Denkmalschutz“ (NLD) Streckenthin Obst und Gemüse, schneiden Hecken oder führen Reparaturen an den hölzernen Gebäuden auf dem Gelände aus.

Gemüse für die Pritzwalker Tafel

„Wir haben im Frühjahr den Sitz unseres Vereins endgültig nach Pritzwalk verlegt“, berichtet Marion Schuhmacher, Bevollmächtigte des Vorstandes. Das „Grüne Klassenzimmer“ leistet mit seinen Erträgen einen erheblichen Beitrag zum Speiseplan der Pritzwalker Tafel: „2604 Gurken, 182 Kilogramm Tomaten, 136 Kilo Erdbeeren und noch vieles mehr, ich finde, das kann sich sehen lassen“, sagt Marion Schuhmacher stolz.

30 Menschen sind beim Verein NLD beschäftigt, 23 in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) und sieben nach dem Programm „Soziale Teilhabe“, also in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis.

Das alte Wasserwerk umgestalten

Der Verein bewirtschaftet 20 000 Quadratmeter Fläche, darunter einige zuvor brachliegende Kleingärten. Größtes Projekt derzeit ist die Umgestaltung des alten Wasserwerks zu einem Technikstützpunkt.

Die Mitarbeiter des NLD sind mit dieser Aufgabe schon sichtbar vorangekommen, wenn auch noch vieles zu tun ist. „Ich rechne damit, dass wir ungefähr zwei Jahre brauchen werden, bis alles so ist, wie wir es haben möchten“, sagt Marion Schuhmacher.

Hilfe und Unterstützung sind dabei immer willkommen. So gehörte der NLD Streckenthin zu den Vereinen, die von der Stadt Pritzwalk eine Zuwendung für die Vereinsarbeit im Rahmen der Wohlfahrtspflege, Kultur und Jugendhilfe erhalten haben.

Geld von der Stadt für Folien

„Von dem Geld haben wir neue Folien für unsere Gewächshäuser angeschafft“, sagt Marion Schuhmacher. Eine sinnvolle Investition – in einem „Paprikazelt“ genannten Gewächshaus beispielsweise gedeiht das farbenfrohe Gemüse prächtig. Fast 63 Kilogramm fanden so bei der Tafel dankbare Abnehmer.

„Selbst das Obst und Gemüse gedeiht hier besser als an unserem früheren Standort“, bestätigt Arne Schuhmacher, der den Einsatz der Mitarbeiter koordiniert. „Ja, hier in Pritzwalk sind wir schon richtig heimisch geworden“, ergänzt Marion Schuhmacher.

