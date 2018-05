Pritzwalk

Gegen 11.25 Uhr brannte es am Donnerstag mitten in Pritzwalk. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil eine Hecke an der Ecke Hagenstraße/Bahnhofsstraße brannte. Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Laut Polizeidirektion Nord in Neuruppin verursachte ein Mann das Feuer, als er Unkraut in der Hecke mit einem handelsüblichen Brenner beseitigen wollte. Ein schlechte Idee angesichts der Trockenheit, findet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Ein erster Löschversuch mit Feuerlöscher vor Ort ging schief. Die zuerst eintreffenden Feuerwehrleute konnten den Brand aber schnell löschen, der Einsatz dauerte 30 Minuten.

Von Bernd Atzenroth