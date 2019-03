Pritzwalk

In Pritzwalk rückte kurz vor 14 Uhr die Feuerwehr aus. Und nicht nur dort: Nachdem die Leitstelle Alarm gegeben hatte, setzten sich Wehren aus der ganzen Umgebung in Bewegung. Was konkret passiert ist, konnte die Leitstelle noch nicht sagen. Laut Pritzwalks Stadtbrandmeister Volker Lehmann war eine Filteranlage in Brand geraten. Der Berand war gegen 15 Uhr gelöscht. Allerdings musste noch alles abkühlen, bevor über eine Weiterführung der Produktion entschieden werden kann. Die in Brand geratene Anlage selbst müsse ersetzt werden, war sich Lehmann sicher.

Mehr dazu später.

Von Bernd Atzenroth