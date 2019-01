Brennender Misthaufen in Kemnitz

Pritzwalk Pritzwalk - Brennender Misthaufen in Kemnitz Die Feuerwehr musste am Freitag Mittag zu einem Einsatz in den Pritzwalker Ortsteil Kemnitz ausrücken. Dort hatte sich ein Misthaufen entzündet.

In Kemnitz geriet am Freitag Mittag ein Misthaufen in Brand. Quelle: Stephanie Fedders