Eine Hitzewelle mit mehr als 30 Grad Celsius hält sich seit Tagen über Deutschland. In den Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Pritz­walk liefen bis vor Kurzem noch die Heizungsanlagen. Bei Klaus-Gerd Schulze, Mieter einer Wohnung Am Ring 1, sind die Heizungsrohre warm, sagte er.

„Sogar heute Morgen fühlen sie sich warm an“, schilderte der 74-Jährige am Freitag am Telefon. Seine Nachfragen bei der WBG hätten nichts gebracht, so der Rentner. Ihn ärgert ganz besonders, dass der Messzähler am Heizkörper läuft und eine Leistung zähle, die Schulze gar nicht abnimmt. Denn die Ventile stehen alle auf Null. „Das bezahle ich nicht“, sagte er.

Nicole Völker, Finanzbuchhalterin bei der WBG, versichert, dass das Unternehmen schon reagiert habe: „Wir hatten vorige Woche schon mehrere solcher Meldungen von verschiedenen Mietern.“ Am Montag habe die WBG deshalb bei den Stadtwerken den Auftrag ausgelöst, in allen Blöcken die Heizungsanlagen komplett abzustellen. „Dass bei dem Mieter die Rohre warm sind, kann eigentlich nicht sein.“

Bereits am Mittwoch abgestellt

In Pritzwalk Am Ring 1 bis 4 gebe es ein so genanntes Ein-Rohr-System. Da könne es schon sein, dass Rohre warm sind, auch wenn der Mieter selbst die Ventile an seinem Heizkörper auf Null hat. Die dortige Anlage sei laut Völkel allerdings am Mittwoch abgestellt worden.

Normalerweise laufen die Heizungen in den Objekten der WBG das ganze Jahr über, auch im Sommer, erklärt Völkel: „Wir haben viele ältere Mieter, die tagsüber auch mal frieren.“ Es sei schwer, da ein Mittelmaß zu finden. Vergangenes Jahr etwa habe es keine längeren Wärmeperioden gegeben, so dass viele ihre Heizung laufen ließen.

„Wir können aber nicht jede Woche die Heizungsanlagen an- oder abschalten“, so Völkel. Das sei aufwendig und koste Geld. Sollte es jetzt kalt werden, könne es ein paar Tage dauern, bis alle Anlagen wieder laufen.

Von Beate Vogel