Spiel und Spaß stand beim Kinderfamilienfest in Pritz­walk im Vordergrund. Am Samstag wagte die Stadt Pritzwalk auf der Grünfläche hinter dem Kulturhaus ein kleines Experiment. „Wir wollen schauen, wie gut unsere Veranstaltung angenommen wird“, sagt Heike Fuchs von der Stadtverwaltung.

In diesem Rahmen sei es eine kleine Premiere. „Das letzte Fest war auf unsere städtischen Kindereinrichtungen begrenzt. Jetzt wollen wir allen Mädchen und Jungen der Stadt ein kleines Geschenk nachträglich zum Kindertag machen“, erzählt Heike Fuchs.

Mit der Kübelspritze der Feuerwehr ging es zur Brandbekämpfung vor. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das Alter spiele keine große Rolle. „Alle können kommen. Die Zielgruppe sind aber Kinder bis etwa 13 Jahren.“ Viele Eltern kamen mit ihren Sprösslingen auf die Festwiese, um einen schönen Tag zu haben. Fünf Stunden lang gab es jede Menge Attraktionen, wo sicherlich für jeden etwas dabei war.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Prignitz, den Stadtwerken Pritzwalk, dem Tourismusverein Pritzwalk und dem Kulturhaus. „Mit allen Partnern werden wir uns im Nachhinein zusammensetzten und beraten, ob es eine zweite Auflage geben wird“, sagt Heike Fuchs.

Viele Highlights beim ersten Kinderfamilienfest

Zu den Höhepunkten zählten in diesem Jahr Auftritte von Clowns und des Pritzwalker Maskottchens „Eddy energy“, eine Kletterwand sowie ein Tanz-Workshop mit Mädchen und Jungen der Tanzschule „Quer durch die Gasse“.

Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Kinder konnten sich ein großes Pritzwalker Feuerwehrfahrzeug anschauen oder die Kübelspritze ausprobieren und die Zielscheibe treffen. Die Pritzwalker Modellbahnfreunde stellten ihr Hobby vor. Unzählige Modellautos- und Eisenbahnen sammelten sich auf dem Platz. Auch mehrere Loks fuhren dort entlang. DJ Pierre legte nebenher zur Kinderdisco auf. Weitere Angebote waren eine Bastelstraße, das Torwandschießen und Riesenpuzzle, eine Hüpfburg und das Kinderschminken mit Antonina Zado.

Kunterbunte Luftballons für die kleinen Besucher. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Kreativ, Sportlich und wissbegierig konnten sich die Kinder so richtig ausprobieren. Mit Freude waren sie dabei. Leider hielt sich der Besucheransturm anfänglich noch in Grenzen. „Zu viele Veranstaltungen gibt es heute in der Region“, glaubt Heike Fuchs. Trotzdem ließen es sich einige Pritzwalker nicht nehmen, die Veranstaltungspremiere zu besuchen. Sollten sich die Organisatoren positiv für eine Fortsetzung aussprechen, geht es im nächsten Jahr rund um den Kindertag weiter mit einem großen Kinderfamilienfest in Prittzalk. Die Kinder wird es sicherlich sehr freuen.

Von Marcus J. Pfeiffer