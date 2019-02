Pritzwalk Brünkendorf - Mit der „Pollo“-Bahn zum Knieperkohl Knieperkohlfahrten mit der „Pollo“-Bahn: Bei den beiden Fahrten von Lindenberg nach Mesendorf drehte sich am Wochenende alles rund um das Prignitzer Nationalgericht. Das hat mittlerweile Tradition.

Etwa 50 Gäste nahmen in diesem Jahr an beiden Knieperkohlfahrten, am Samstag und Sonntag, teil – hier wird am Sonntag in Brünkendorf gemeinsam angestoßen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer