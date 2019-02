Pritzwalk

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin parkte am Freitagabend gegen 19.20 Uhr einen VW auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Havelberger Straße in Pritzwalk. Weil sie die Handbremse nicht anzog, rollte der VW dann von alleine los – ausgerechnet gegen einen Streifenwagen.

Kein Schaden, aber auch keine Fahrerlaubnis

Die Polizisten führten gerade eine Verkehrskontrolle durch. An den Autos war zwar kein Schaden zu erkennen, aber wo sie schon mal dabei waren, kontrollierten die Beamten die junge Frau gleich uns stellten fest: Die 19-Jährige hatte gar keinen Führerschein. Die Polizisten zeigten sie an.

Von MAZ-online