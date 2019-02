Pritzwalk

Unachtsamkeit war offenbar die Ursache eines Auffahrunfalls am Freitag um 12.05 Uhr in Pritzwalk, an dem ein Pkw und ein Kleintransporter beteiligt waren. Der Unfall geschah auf der Straße Kietz in Höhe des Pritzwalker Kulturhauses und des Abzweigs zur Gartenstraße. Eine Person wurde dabei verletzt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei 7000 Euro.

Weil sich in Höhe der Unfallstelle auch eine Verkehrsinsel befindet, wurde sie zeitweise zum Nadelöhr. Insbesondere auf der Spur aus Richtung Stadt, auf der Unfall auch geschehen war, staute sich der Verkehr immer wieder zurück, bis nach einer knappen Stunde die Unfallstelle geräumt war. An der Unfallstelle war auch Flüssigkeit ausgelaufen.

