Pritzwalk

Ein 42-jähriger Mann beschimpfte am Sonnabend gegen 14 Uhr in einem Pritzwalker Supermarkt in der Rostocker Straße andere Kunden und war sehr aggressiv. Da der Mann keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde er von Polizisten durchsucht.

Hierbei ergriff der 42-Jährige einen Schraubendreher und leistete Widerstand. Er wurde zu Boden gebracht und fixiert. Der Mann nannte dann seine Anschrift. Eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

Von MAZ-online