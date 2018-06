Pritzwalk

Eine erfrischende Aufmerksamkeit erhielten am 1. Juni die Schüler der Pritzwalker Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule: Die Klassen 1 bis 3 durften zum Vor-Schwimmunterricht ins Hainholz-Schwimmbad, teilte die Stadtverwaltung mit.

Freier Eintritt ins Pritzwalker Hainholzbad

Eigentlich sollte das Schulsportfest begangen werden, doch die hochsommerlichen Temperaturen ließen das nicht zu. Die Schulleitung wandte sich an Bürgermeister Ronald Thiel, der den rund 150 Kindern freien Eintritt ins Hainholz-Schwimmbad zum Kindertag schenkte. So konnten sich die Mädchen und Jungen nicht nur abkühlen, sondern sich gleich auf den in der 3. Klasse anstehenden Schwimmunterricht vorbereiten.

Kultur-Fachgebietsleiterin Heike Fuchs übergab die Eintrittskarten. Mathematiklehrerin Sylke Rieche-Schröder nahm die Tickets mit den Schülern der 1. Klasse in Empfang.

Von MAZonline