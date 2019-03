Das Ringen um Deponie in Luggendorf geht weiter

Pritzwalk Groß Pankow - Das Ringen um Deponie in Luggendorf geht weiter Für die Errichtung der geplanten Mülldeponie in Luggendorf (Gemeinde Groß Pankow) ist jetzt das Planfeststellungsverfahren eröffnet worden. Die Gegner des Vorhabens bereiten nun ihre Stellungnahme vor.

Wer auf der Bundesstraße B 189 von Pritzwalk her kommt, wird schon am Ortseingang von Groß Pankow mit einem Transparent gegen die Deponie in Luggendorf begrüßt. Quelle: Bernd Atzenroth