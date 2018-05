Pritzwalk

Geschlagen wurde ein Afrikaner am Pfingstsonntag im Regionalexpress. Der 18 Jahre alte Flüchtling aus Eritrea wollte gegen 21.40 Uhr mit dem Zug von Pritz­walk nach Heiligengrabe fahren. Als er in den Triebwagen stieg, kamen zwei Personen auf ihn zu, wobei ihm ein Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Die beiden Unbekannten verließen danach den Zug. Die Anzeige wegen Körperverletzung erstattete der Asylbewerber erst am Dienstag bei der Polizei.

Von MAZ-online