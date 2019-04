Pritzwalk

Eine 53-jährige Prignitzerin wäre beinahe Opfer eines Betrügers geworden. Sie hatte auf einer Dating-Plattform bereits Ende März einen Mann kennengelernt, der sich ihr gegenüber als promovierter Deutscher ausgab.

Im privaten Chat soll er der Frau die Ehe versprochen haben und wollte ihr vorab ein Paket zukommen lassen, für den reibungslosen Transport sollte die 53-Jährige die Kosten in Höhe von 4800 Euro übernehmen. Der Sohn machte seine Mutter letztlich auf den Betrugsversuch aufmerksam, verhinderte einen weiteren Kontakt mit dem Mann und erstattete gemeinsam mit ihr am Sonntag eine Strafanzeige in der Polizeiinspektion.

Auch in Herzensangelegenheiten auf der Hut sein

Die Polizei weist angesichts des aktuellen Falls erneut darauf hin: Im Internet tummeln sich viele Betrüger – auch auf Dating-Seiten oder Partnervermittlungen. Dabei werden die Opfer gezielt von Personen kontaktiert, die vorgeben, ein seriöses und kosmopolitisches Leben zu führen.

Die Opfer werden umworben und schnell mit vielen Informationen über das Chatportal oder Messangerdienste zugeschrieben. Zügig versuchen die Täter unter verschiedenen Legenden an Geld zu kommen. „Seien Sie auch in Herzensangelegenheiten auf der Hut“, warnt die Polizei.

Die in den Portalen angegebenen Identitäten müssen nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. „Jemand, der vorgibt Sie zu lieben, sollte Sie auch einmal in der Realität kennengelernt haben. Werden Sie immer misstrauisch, wenn Sie um Geld oder Ihre Bankdaten gebeten werden.“

