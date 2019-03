Pritzwalk

Unbekannte haben in Pritz­walk eine Stromleitung durchtrennt, die eine Lagerhalle an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit Energie versorgt. Das Kabel wurde an mehreren Stellen gekappt. Dadurch entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Leitung war zwischen dem 11. und 16. März durchtrennt worden.

