Pritzwalk

Eine Wespe hat am Mittwoch einen 66-jährigen Autofahrer so sehr abgelenkt, dass dieser beim Auffahren auf die A 24 an der Anschlussstelle Pritzwalk mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Das Auto kam in einem Wildschutzzaun zum Stehen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 5000 Euro.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der Mann blieb unverletzt.

Von MAZonline