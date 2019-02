Pritzwalk

Eine Ölspur auf der Havelberger Straße in Pritzwalk zog am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz nach sich. Auf der Spur, die sich von der Havelberger Straße in die Burgstraße zog, brachten Frauen und Männer von der Pritzwalker Wehr ein Ölbindemittel auf, damit das ausgetretene Öl gebunden wird und möglichst nichts ins Erdreich sickern kann. Im Einsatz waren dabei ein Fahrzeug der Feuerwehr sowie eines des Katastrophenschutzes.

Ölbeseitigung im dichten Verkehr

Gegen 15.20 Uhr waren die Feuerwehrmänner- und -frauen alarmiert worden. Hauptproblem bei der Beseitigung der Ölspur war der dichte Verkehr auf der Havelberger Straße, insbesondere an der Einmündung der Grünstraße. Gegen 16 Uhr waren sie in der Burgstraße angelangt, wo offenbar auch das Verursacherfahrzeug ausgemacht werden konnte.

Im dichten Freitagnachmittagsverkehr bekämpfte die Pritzwalker Feuerwehr eine Ölspur auf der Havelberger Straße. Quelle: Bernd Atzenroth

Nach Ende des Einsatzes übernahm der Pritzwalker Stadtbauhof die weitere Abwicklung, wie von der Feuerwehr zu hören war.

Von Bernd Atzenroth