Putlitz

Eine 34-Jährige wurde am Dienstag gegen 11.30 Uhr in einem Putlitzer Supermarkt in der Kaltenkirchener Siedlung beim Ladendiebstahl gestellt. Sie hatte in ihren Koffer 20 Pakete Kaffee im Wert von 145 Euro eingepackt und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter stellten die Frau und informierten den Marktleiter in der Nachbarfiliale in Pritzwalk. Der stellte daraufhin fest, dass auch in diesem Geschäft etwa 40 Pakete Kaffee entwendet worden waren – Schaden circa 240 Euro.

Frau wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht

Die Personalien der Frau wurden überprüft. Sie war von einer Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Beamten übermittelten ihre Daten.

Ob die Frau auch die 40 Pakete in Pritz­walk entwendet hat, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Von MAZonline