Solarpark in Putlitz abgelehnt

Putlitz Putlitz - Solarpark in Putlitz abgelehnt Knapp 13 Hektar entlang der ehemaligen Bahnstrecke sollten im Stadtgebiet von Putlitz zu einem Solarpark werden. Damit waren die Stadtverordneten aber nicht einverstanden und lehnten das Projekt ab.

In Höhe Weitgendorf stehen diese Solarmodule an der A 24. Freie Flächen gibt es an der Autobahn im Bereich des Amtes Putlitz-Berge inzwischen nicht mehr. Quelle: Fischer