Putlitz

Ein Mercedes kam am Montag gegen 17.15 Uhr auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Suckow von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Mittelschutzplanke und stand schließlich auf beiden Fahrstreifen in Richtung Hamburg.

Bis 18 Uhr war die Autobahn gesperrt. Zur weiteren Untersuchung kam die 21-Jährige Fahrerin in ein Krankenhaus. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Von MAZ-online