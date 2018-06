Rettungspaket für Rudower See erst 2019

Prignitz Rudow - Mit dem verschmutzten Rudower See und dessen Rettung hat sich am Mittwoch der brandenburgische Landtag beschäftigt. Laut Agrarminister Jörg Vogelsänger wird es keine schnellen Lösungen geben.

Einziges Badegewässer in der Prignitz – der Rudower See in Lenzen. Quelle: Kerstin Beck