Prignitz Bad Wilsnack - Schloss Grube wächst Der beliebte Treffpunkt für Kunst und Kultur in der Prignitz wächst derzeit um einen Vierseitenhof. Dort gibt es bald mehr Platz – nicht nur für private Feiern. Geplant ist weit mehr.

Noch sind die Arbeiten im Vierseitenhof in Grube in vollem Gange. Was entsteht lässt sich aber schon erahnen. Quelle: Jens Wegner