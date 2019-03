Putlitz

Schon früher als erwartet zeitigt der stürmische Rosenmontag in der Prignitz bereits Folgen: Auf beiden Prignitzer Autobahnen kippten am Vormittag Lkw um, zum einen auf der A14 bei Groß Warnow direkt auf der Landesgrenze in Richtung Karstädt, zum anderen auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg.

Weitere Einsätze aufgrund des Sturms gab es in Lenzen und Wittenberge. In der Elbestadt ist laut Feuerwehr an der Lenzener Straße ein Baum auf Gasflaschen gekippt. Über der Straße von Garsedow in Richtung Lütjenheide liegt jetzt ein großer Baum. Und auch bei Wootz war ein Baum umgekippt. Autofahrer berichten davon, dass an vielen Stellen bereits heruntergefallene Äste auf den Straßen liegen. Der Sturm ging mit starken Windböen, Regen und sogar Hagel einher.

Mehr dazu im Laufe des Tages.

Von Bernd Atzenroth