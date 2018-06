Ein bisschen warten mussten die Bälower auf die Radler – an diesem heißen Tag ging unterwegs Sicherheit vor Schnelligkeit. Aber darauf war man auch in dem Elbdorf gut eingestellt. Kleine Wasserduschen sorgten für eine willkommene Abkühlung, auch wenn Gerald Neu vom Dorfclub Bälow in Anspielung auf den Wasserstand der Elbe verständnisvoll zu den Radlern mit den trockenen Kehlen meinte: „Wir haben auch schon lange kein Wasser mehr.“ Wer es noch ein wenig kühler mochte, musste bloß in die sehenswerte Jugendstilkirche gehen, während das Gasthaus Ploigt für eine ausreichende Getränkeversorgung sorgte.

Erholsam war der Besuch der Bälower Kirche. Auf der Empore: Pfarrer Norbert Merten, der die Radler mit Trompetenklängen empfing. Quelle: Bernd Atzenroth

Empfangen wurden die Radler von einem kurfürstlich gewandeten Gerald Neu zusammen mit Wolfgang Ohm im ebenso historischen Feuerwehr-Anzug und Angelika Ohm, die die Bälower Landfrauen vertrat. Sie machten beste Werbung für den beschaulichen Ort, der in diesem Jahr 700 Jahre alt wird. Und so wird das traditionelle Wiesenfest des Dorfclubs am letzten Juni-Wochenende eine große Jubiläumsfeier, sogar mit Live-Musik, wozu Neu alle Radler einlud. Angelika Ohm wiederum machte dem Tourfeld all die Suppen schmackhaft, die sie am Bälower Suppentag probieren können.

Kleine Erfrischung gefällig? Quelle: Bernd Atzenroth

Neu war es auch, der zusammen mit dem Rühstädter Pfarrer Norbert Merten den Radlern die Kirche erklärte. 1915 wurde sie erbaut, vom selben Architekten, der auch die Kirchen in Lennewitz und Helle konzipiert hat. Damals war das Gotteshaus aus Hochwassergründen umgesiedelt, von der alten Kirche sind Altar und Taufstein in der neuen Kirche übernommen worden. Die Kirche ist recht gut frequentiert, doch werden Gottesdienste seit über 50 Jahren in der Winterkirche zelebriert. Merten lud dazu ein, zu seinem Trompetenspiel das Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich“ zu singen, was einige Radler auch taten.

Danach ging es wieder raus in die Hitze auf die letzten zwölf Kilometer der Etappe.

