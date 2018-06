Mit Fähnchen und Klappen in der Hand begrüßten unzählige Wittenberger die Radler der Tour de Prignitz. Nach fast 67 Kilometern und Temperaturen von über 30 Grad endete die zweite Etappe der Tour de Prignitz am Freitagnachmittag in der Elbestadt.

Zur Galerie Mit Torte, Musik und Tanz begrüßten die Wittenberger ihre Gäste der Tour de Prignitz. Mit dabei waren auch 18 Kinder aus Weißrussland. Der Wittenberger Interessenring spendierte allen Radlern eine Torte, die nicht nur ein echter Hingucker war.

Es war wohl eine der längsten und wärmsten Strecken, die es jemals gab. Doch die Radler kamen trotz Verspätung gut gelaunt ins Ziel, wo sie von ihren gespannt wartenden Gastgebern lautstark empfangen wurden. Und zuckersüß.

1,10 Meter mal 1,20 Meter große Torte

Der Wittenberger Interessenring (WIR) hatte eine 1,10 mal 1,20 Meter große Erdbeertorte mit Fahrrad-Deko für die Radler backen lassen. „Damit wollen wir allen Teilnehmern eine Freude machen“, so WIR-Mitglied Anke Hahn.

Zusammen mit Shirley-Ann Feiche brachte sie das Prachtexemplar direkt vom Konditormeister auf den Paul-Linke-Platz vor das Kulturhaus, wo den Radlern alsbald das Wasser im Munde zusammen lief. Bürgermeister Oliver Herrmann durfte die Torte anschneiden.

Für den Bürgermeister war das Etappenziel eine Art Generalprobe „Genau hier wird beim Brandenburg-Tag am letzten Augustwochenende die Regionalbühne stehen“, sagte er. Zusammen mit den beiden jungen Botschaftern und sehr erfolgreichen Tänzern Johanna Wolf und Niklas Bahr machte er auf das Landesfest aufmerksam.

Die AOK punktet wieder mit dem Smoothie-Bike

Unter den Gästen der Willkommensparty waren auch 18 Kinder aus Weißrussland. „Sie kommen jedes Jahr für eine Woche zu uns nach Wittenberge“, erzählt Vize-Bürgermeisterin Waltraud Neumann.

Die Kinder bleiben noch bis Sonntag in der Elbstadt, bevor es für drei Wochen in die Altmark geht. Am Stand der AOK konnten sie sich wie viele Tour-Gäste abstrampeln – am Smoothie-Bike. Wer beherzt in die Pedale trat, hatte alsbald einen frischen Smoothie erradelt.

Beim Fahrrad-Gewinnspiel der zweiten Etappe gewann am Freitag Klaus W. Kay aus Straußberg. Und auch die Stadt Wittenberge hat gewonnen. Antenne Brandenburg und MAZ als Tour-Veranstalter überreichten den 1000-Euro-Scheck an den Etappenort Wittenberge.

1000 Euro von MAZ und Antenne für Wittenberge

Bürgermeister Oliver Herrmann will das Geld für einen guten Zweck einsetzen. Hermann hatte zuvor schon seinen Wusterhausener Amtskollegen Roman Blank beim Quiz-Bike, dem neuen Tour-de-Prignitz-Städtespiel, besiegt.

Die Wittenberger Band Kokas sorgte auf der Bühne mit einer Mischung aus Deutschrock und Rap für gute Stimmung; der Tanzclub aus Bentwisch war ebenfalls für eine tolle Show-Einlage gut.

Von Marcus J. Pfeiffer