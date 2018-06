Leider war es ihm nicht möglich, die ganze Etappe mitzufahren, doch von Bälow an schwang sich Torsten Uhe gerne und sommerlich gewandet in den Sattel. Und so bekam der Prignitzer Landrat viel von der Stimmung mit, die diesen Tag prägte: „Es war eine harte, aber wunderbare Tour“, sagte er dazu kurz vor Ziel in Wittenberge.

Dieter Hütte (l.) vor dem Start mit Mandy und Mike Laskewitz Quelle: Bernd Atzenroth

Seine Kollegen Annette Löther und Lutz Behrendt waren die ganze Etappe geradelt, ebenso wie der Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, Mike Laskewitz, der morgens seine Frau Mandy beim Aufwärmtraining bewundern konnte und dann mit TMB-Chef Dieter Hütte radelte.

Von Bernd Atzenroth