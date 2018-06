Muffensausen hatte er. „Ja, und sogar etwas Angst“, gab Kuhbiers Ortsvorsteher Günter Lehmann augenzwinkernd zu, als er nach seinen Gefühlen vor dem Eintreffen der Tour-Radler gefragt wurde. Schließlich rollten da einige Hundert Leute am Sonntag in sein Dorf, um die Mittagspause der vierten Tour-Etappe einzulegen.

Doch es klappte alles wie am Schnürchen, stellte am Ende auch Groß Pankows Bürgermeister Marco Radloff fest. „Das ist ein tolles Gefühl“, sagte er mit Blick auf die zahlreichen Gäste ins Mikrofon von Antenne-Moderatorin Sandra Fritsch: „Es gehörte ja auch ein Stück weit Verantwortung dazu, das alles so zu schaffen.

Impressionen von der Tour de Prignitz 2018, deren 4. Etappe von Wilsnack nach Meyenburg führte: hier bei der Mittagspause in Kuhbier. Quelle: Matthias Anke

Vielen Dank deshalb allen Kuhbierianern dafür“, sagte Radloff angesichts der Hilfe vieler Einwohner dieses Groß Pankower Dorfes. Und die nutzten die Gelegenheit, auch an dieser Stelle auf ihr bevorstehendes Jahresereignis hinzuweisen: das 10. Traktor- und Oldtimertreffen. Gestemmt wird es wie immer rund um das Trio Rainer Geisler, Axel Gruschka und Dirk Zellmer.

Am Sonnabend, 25. August, lohnt es sich laut Landwirt Zellmer also, Kuhbier erneut – und dann auch länger – zu besuchen.

Dirk Zellmer wies via Antenne-Mikrofon auf das Traktortreffen hin. Quelle: Matthias Anke

Einen Vorgeschmack auf die Gefährte, die dann präsentiert werden, gab es am Sonntag bereits. Vorgefahren wurde ein regelrechtes Kuhbierer Flaggschiff: ein Neunsitzer, gezogen von einem Traktor mit Günter Lehmann am Lenkrad.

Und auch die Feuerwehrarbeit im Ort wurde gewürdigt. Andreas Raabe berichtete, wie gut derzeit die Jugendabteilung aufgestellt ist. Da hatten sich viele der Nachwuchs-Brandschützer den Tour-Radlern schon bei der Einfahrt ins Dorf mit einer kleinen Präsentation gezeigt.

Die Jugendfeuerwehr Kuhbier gab bei der Einfahrt der Radler alles. Quelle: Matthias Anke

Dass in Kuhbier gerastet wurde, war bei alledem ein Novum. In vielen Tour-Jahren rollte das Radlerfeld schließlich immer nur durch dieses Dorf an der B 189. Seitdem die Umgehungsstrecke fertig ist, lohnte ein Stopp dort nun aber erst recht.

Auch das RBB-Fernsehen nutzte die Mittagspause in Kuhbier – für Interviews. Quelle: Matthias Anke

Wer sich für weitere Infos rund um Treckertreffen interessiert, wird unter www.tt-kuhbier.de fündig.

Von Matthias Anke