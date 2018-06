Bei Torsten Land, Betreiber der Segelflugschule auf dem Pritzwalker Sommersberg, war Antenne-Moderatorin Sandra Fritsch am Sonntag zum Kulturstopp genau richtig. Die Frau mit dem Mirko ist schließlich auch als die Verkehrsfliegerin des Radiosenders bekannt.

Antenne-Moderatorin Sandra Fritsch im Interview mit Torsten Land. Quelle: Matthias Anke

Sie ließ Land erklären, was es mit dem Flugzeugschlepp, dem F-Schlepp, auf sich hat. Denn so wurden auch an diesem Tag die Segelflugzeuge in die Luft gezogen. Derweil boten sich den Tour-Radlern entsprechend schöne Foto-Motive.

Und auch, als alle längst wieder auf der B 103 rollten, lohnten Blicke nach oben: Ein Pilot grüßte das Feld mit dem typischen Fliegergruß – und ließ also die Flügel wackeln.

Von Matthias Anke