Tour de Prignitz Lenzen - Narrenfreiheit vor Burg Lenzen Auf dem Weg zur Burg Lenzen versperren seltsame Gestalten dem Besucher den Weg. Es handelt sich um die Figurengruppe „Narrenfreiheit“, die ein Abbild des Menschen mit all seinen Schwächen sein soll. Und das sind so einige.

Am Ende der Parade ist der Admiral selbst mit Vatermörder und Rüstung zu sehen - in seinem Sarg sitzend im Kampf gegen das Hochwasser 1888 in Mödlich. Quelle: Kerstin Beck