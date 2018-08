Perleberg

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Perleberger Karl-Liebknecht-Straße eine 65 Jahre alte Frau angegriffen. Die Unbekannte packte die 65-Jährige an den Schultern, schüttelte sie und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein 72-jähriger Mann ging dazwischen und beendete die Auseinandersetzung.

Die 65-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline