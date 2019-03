Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 22. März

Bad Wilsnack – Die Ökofilmtour ist in der Karthanehalle, Mühlenstraße 23 in Bad Wilsnack zu Gast. Ab 19 Uhr wird der Kino-Dokumentarfilm „Die Grüne Lüge“ von Werner Boote gezeigt.

Perleberg – Zirkus Barlay hat sein Zelt auf dem Festplatz, Quitzower Straße, in Perleberg aufgeschlagen. Für Spaß sorgen Clowns, Artisten, Pferde, Kamele

und Lamas. Vorstellungen sind am Freitag, ab 17 Uhr, am Sonnabend ab 15 und ab 18 Uhr sowie am Sonntag ab 14 Uhr.

Zirkus Barley gastiert noch von Freitag bis Sonntag in Perleberg. Quelle: Zirkus

Wittenberge – Der Projektchor „Gospel“ trifft sich wie jeden Freitag von 18.30 bis 19.30 Uhr in der St.-Jacobikirche in Perleberg. Gemeinsam werden Gospels wie „The Reason we sing“, „Oh Freedom“ und „Halleluja“ gesungen. Die eingeübten Stücke kommen am Ostermontag in einem Konzert zur Aufführung.

Wittenberge – Das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde spielt im Kultur- und Festspielhaus Musikwünsche des Publikums. Das „ Wunschkonzert der Klassik“ beginnt um 20 Uhr. (Foto oben)

Der Sonnabend, 23. März

Blüthen – Ein Frühjahrs- und Ostermarkt öffnet am Sonnabend und Sonntag um 11 Uhr auf dem Reitplatzgelände in Blüthen. Die Clowns Tacki und Noisly erfreuen die Jüngsten am Sonnabend ab 14.30 Uhr. Der Osterhase kommt am Sonntag um 12 Uhr vorbei.

Freyenstein – Zum Frühjahrsputz in Freyenstein treffen sich freiwillige Helfer mit ihren Arbeitsgeräten um 9 Uhr auf dem Marktplatz. Gesäubert werden sollen die Bereiche Kaufhalle, Marktplatz und Wall. Nach getaner Arbeit gibt es einen Imbiss.

Reckenthin – Die Ökofilmtour ist mit dem Film „System Error“ in der Akademie für Suffizienz am Groß Pankower Weg 7 in Reckenthin zu Gast. Der Film läuft ab 18.30 Uhr, danach schließt sich eine Diskussionsrunde an.

Unbesandten – In Unbesandten hält die Ökofilmtour um 18 Uhr beim Verein BBM. Gezeigt werden zwei Filme: „Die Grüne Lüge“ und „System Error“. Danach wird mit Ernst-Alfred Müller, Leiter des Filmfestivals, diskutiert.

Der Film „Die Grüne Lüge“ wird am Sonnabend in Unbesandten gezeigt. Quelle: Ökofilmtour

Wittstock – Die Wittstocker Bibliothek in der Kettenstraße lädt zum Workshop „Osterbasteln“ von 9 bis 12 Uhr ein. Freie Plätze sind zu erfragen unter 03394/42 94 00.

Wittstock – Der Talentewettstreit für den Jugendförderpreis Musik „Jugend in Concert“ der Stadt Wittstock wird im Rathaus ausgetragen. Ab 9.30 Uhr singen und musizieren die Kinder und Jugendlichen aus Wittstock und den Ortsteilen im großen Saal.

Wittstock – Live-Rock wird im Wittstocker Lokal „Freiraum“, Burgstraße 39, gespielt. Der Sänger und Gitarrist der Wittstocker Band Notefall gibt ab 21 Uhr ein Konzert.

Perleberg – Die Lebenshilfe-Gärtnerei, Hamburger Chaussee 32 in Perleberg veranstaltet von 9 bis 17 Uhr einen Frühlingsmarkt. Angeboten werden Dekorationen und Frühlingsboten. Die Kinder können basteln, mit dem Osterhasen Eier trudeln und einen Kinderflohmarkt durchstöbern.

Ein Frühlingsmarkt lädt am Sonnabend in Perleberg zum Verweilen ein. Quelle: privat

Perleberg – Zirkus Barlay, Vorstellungen ab 15 und 18 Uhr – siehe Freitag.

Zirkus Barley gastiert noch bis Sonntag in Perleberg. Quelle: Zirkus

Pritzwalk – Auf dem Gelände der Waldschule, am Hainholz 4 in Pritzwalk werden kleine und große Besucher ab 14 Uhr beim Tag des Waldes erwartet. Nach der Eröffnung durch die Jagdhornbläser startet eine Waldführung. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, Glühwein und Bockwurst.

Pritzwalk – Das Absolvententreffen im Goethe-Gymnasium in Pritzwalk findet ab 14 Uhr statt. Um 20 Uhr beginnt der Absolventenball im „Pritzwalker Hof”, der Einlass um 19 Uhr.

Rambow – An der Ramobower Kirche startet um 16.30 Uhr eine Exkursion durch das Rambower Moor bis zum Aussichtsturm. Von dort aus ist ein besonderes Naturspektakel zu sehen – der Kranicheinflug in der Dämmerung. Anmeldungen sind erwünscht unter 038792/12 21.

Sargleben – Der Distelhof in Sargleben lädt zum Café-Konzert ab 18 Uhr. Das Duo „Maaemo“ präsentiert mit Gesang und Gitarre eigene Songs und Interpretationen bekannter Soul-, Pop-, und Folk-Klassiker. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. Bereits ab 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie heiße und kalte Getränke.

Das Duo "Maaemo" singt und spielt am Sonnabend in Sargleben. Quelle: Veranstalter

Der Sonntag, 24. März

Bad Wilsnack – Der Heilpraktiker Thomas Pluschke hält in der Elbtalklinik Bad Wilsnach einen Vortrag über Frauenkräuter und zeigt erprobte Rezepte für Tees und Tinkturen von Frauenmantel bis Mutterkraut. Beginn ist um 9 Uhr.

Blüthen – Frühjahrs- und Ostermarkt ab 11 Uhr – siehe Sonnabend.

Grube – Ein leckeres Frühstück genießen und dabei den Film „Frühstück bei Tiffany“ anschauen wird ab 10 Uhr im Schloss Grube geboten. Um Anmeldung wird gebeten unter 038791/80 17 48.

Perleberg – Zirkus Barlay, Vorstellung ab 14 Uhr – siehe Freitag.

Reckenthin – Zum plattdeutschen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen wird ab 14.30 Uhr ins Kulturhaus Reckenthin (hinter der Kirche) eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldungen sind erbeten unter 0177/6 05 38 49.

