Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Sonnabend, 16. März

Bentwisch – Im Gasthof „Zum braunen Hirsch“ in Bentwisch beginnt um 9 Uhr ein Männerfrühstück (nach Anmeldung). Es steht unter dem Motto „Mit dem Kajak im Land der Menschen oder mit Gott auf Du und Du“. Steffen Kiesner-Barth berichtet von seiner 25-tägigen Reise nach Grönland.

Herzsprung – Bei einem Gesundheitstag in der Naturheilpraxis Am Wiesengrund in Herzsprung wird von 14 bis 18 Uhr über alternative natürliche Heilmethoden informiert. Die Schülerfirma „Wittstocker Woodlights“ gestaltet einen Frühlingsbasar und für zwischendurch werden Snacks und Getränke angeboten.

Kemnitz – Der Frauentag wird etwas verspätet ab 18 Uhr in Kemnitz gefeiert. Organisiert haben das Ganze die freiwillige Feuerwehr und der Ortsbeirat. Anmeldungen unter 0172/4605828.

Perleberg – Die Landeskirchliche Gemeinschaft Perleberg lädt von 15 bis 17 Uhr zum Kindertreff in die Wilsnacker Straße 101 in Perleberg ein. Gemeinsames Singen und Spielen und eine Geschichte aus der Bibel stehen auf dem Programm. Eltern können ihre Kinder begleiten.

Pirow – Die Pirower Agrargenossenschaft am Dorfring 1a lädt zum Schlachtefest von 10 bis 15 Uhr. Gäste erwarten Blasmusik, deftiges Essen und Kinderbelustigung.

Pritzwalk – Aus seinem Roman „Nudel im Wind“, eine Medienkrimi-Satire, liest Jürgen von der Lippe ab 20 Uhr im Pritzwalker Kulturhaus. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Jürgen von der Lippe liest am Sonnabend in Pritzwalk. Quelle: Regine Buddeke

Wittenberge – Prignitzer Kreismusikschüler geben im Vorfeld auf den Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Musikschule Prignitz, Bahnstraße 99, ein Konzert. Beginn ist um 14 Uhr.

Wittenberge – Eine kulinarische Sinnesreise durch das Mittelalter verspricht der Hildegard-von-Bingen-Abend ab 18 Uhr im Torwächterhaus in der Wittenberger Burgstraße. Der Abend ist ausverkauft.

Äbtissin Hildegard von Bingen mit ihrem Schreiber Volmar Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wolfshagen – Im Schlossmuseum Wolfshagen wird um 14 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Gemälde von Karl Ernst Beierlein und Plastiken von Ute Safrin mit dem Titel „Bilder vom Menschen“. Ab 15 Uhr singt und spielt Singer-Songwriter Nikki Forova Dream Pop und Indie.

Karl Ernst Beierlein zeigt am Sonnabend seine Gemälde in Wolfshagen. Quelle: Karl-Ernst Beierlein

Der Sonntag, 17. März

Perleberg – Passionsmusik mit nachdenklichen Texten erklingt ab 17 Uhr in der St.-Jacobikirche in Perleberg. Interpreten sind Gabriele und Valentin Kwaschik. Zu hören gibt es Klavierstücke und Klangimprovisationen mit Klangstäben, Percussion und Monochord.

Pfarrer Valentin Kwaschik spielt Passionsmusik in Perleberg. Quelle: Susanne Liedtke

Wittenberge – Das Nordharzer Städtebundtheater gastiert mit dem Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“ im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Das Bühnenspiel für die ganze Familie beginnt um 16 Uhr und verspricht kurzweilige Unterhaltung. Kartennachfrage: 03877/92 91 81.

Wittstock – Historiker Martin Clemens Winter stellt ab 14 Uhr in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald sein Buch „Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche“ vor. Der Autor steht auch für Gespräche zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

