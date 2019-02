Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 15. Februar

Berge – Hoch her geht es beim Karneval ab 20 Uhr in der Gaststätte „An’e Eiche“ in Berge. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Düpow – 39 Gesellinnen und Gesellen der Gewerke Kfz- Mechatronik und Elektroniker erhalten aus den Händen von Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel und Kreishandwerksmeister Heiko Wegner ihre Gesellenbriefe. Die Gesellenfreisprechung beginnt um 15 Uhr im Gasthof Imm in Düpow.

Perleberg – Einen Notenkurs führt Kantorin Dorothea Uibel im Perleberger Gemeindezentrum durch. Das Notenlesen im Violin- und Bassschlüssel sowie das Erkennen und Zählen von Notenwerten kann ab 19 Uhr erlernt werden.

Der Sonnabend, 16. Februar

Heiligengrabe – Mit einer Winterwanderung durch den Ort feiert der Verein Dorfleben Heiligengrabe seinen fünften Geburtstag. Start ist um 10 Uhr am Gemeindekirchenraum. Nach der Rückkehr warten Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, eine Feuershow, Streicheltiere und eine musikalische Überraschung auf die Teilnehmer.

Karstädt – Der Karstädter Karnevalsklub feiert im Landgasthof Graf in Karstädt Karneval. Das lustige Treiben beginnt um 19.30 Uhr. Der Abend ist ausverkauft.

Laaslich – „Laaslich schaut durchs Schlüsselloch“ heißt es im Landgasthof Laaslich. Ab 20 Uhr wird Karneval mit dem Laaslicher Karnevalsclub gefeiert. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Lenzen – Der Lenzener Karnevalsklub Blau-Weiß feiert ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Lenzen Karneval. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Meyenburg – Jubel, Trubel, Heiterkeit heißt es ab 14.30 Uhr im Clubhaus der Vereine in Meyenburg beim Kinderkarneval. Kartennachfrage in der Stadtbibliothek Meyenburg unter Telefon 033968/8 04 03. (Foto oben)

Papenbruch – Zum Fasching laden die „Papenbrucher Pappnasen“ ins Gasthaus Texter in Papenbruch ein. Das Showprogramm beginnt um 20 Uhr. Kartennachfrage unter 03394/44 55 27.

Die „Papenbrucher Pappnasen“ bespaßen ihr Publikum am Sonnabend in Papenbruch. Quelle: Christian Bark

Wittenberge – Am Wittenberger Oberstufenzentrum findet von 10 bis 13 Uhr der 5. Karrieretag und gleichzeitig der Tag der offenen Tür statt. Die Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin zeigt Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten in über 130 Ausbildungsberufen im Handwerk.

Der 5. Prignitzer Karrieretag findet am Sonnabend im Oberstufenzentrum in Wittenberge statt. Quelle: Andreas König

Wittenberge – Das „Casanova Society Orchester“ entführt die Gäste des Wittenberger Kultur- und Festspielhauses mit Frack, Zylinder und Gesang in „Die Goldenen Zwanziger“. Der stilvolle Tanzabend mit dem Tanzorchester vom Hotel Adlon beginnt um 20 Uhr. Karten sind zu erfragen unter 03877/92 91 81.

Das „Casanova Society Orchestra“ spielt am Sonnabend in Wittenberge zum Tanz auf. Quelle: Frank Eidel

Der Sonntag, 17. Februar

Bölzke – Eine neue Ausstellung ist in der Bölzker Dorfkirche zu sehen. Eva Bergmann zeigt Fotografien unter dem Titel „Eis“. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr.

Karstädt – Kinderkarneval wird im Landgasthof Graf in Karstädt gefeiert. Feierwütige Kids sind ab 15 Uhr willkommen.

Laaslich – Der Laaslicher Karnevalsklub lädt zum Kinderfasching in den Landgasthof Laaslich ab 15 Uhr ein. Einlass für die jungen Narren ist bereits ab 14 Uhr.

Perleberg – Zum ersten Mal ist das Hüpfburgenland in Perleberg zu Gast. In der Rolandhalle in der Karl-Liebknecht-Straße können von 11 bis 18 Uhr verschiedene Burgen erobert werden. Außerdem können sich die Kids auf dem Wikingerschiff, einem Kletterturm, einer King-Kong-Rutsche und einer XXL-Hindernishüpfburg austoben.

Das Hüpfburgenland des Zirkus Humberto ist am Sonntag in Perleberg aufgebaut. Quelle: Björn Wagener

Pritzwalk – Wer gern tanzt, ist um 14 Uhr im Pritzwalker Kulturhaus zum Tanztee willkommen. Anmeldungen sind erbeten unter 03395/40 11 17.

Zum Tanztee wird am Sonntag in das Kulturhaus in Pritzwalk eingeladen. Quelle: Bernd Atzenroth

Wittenberge – Im Hotel und Brauhaus „Alte Ölmühle“ in Wittenberge beginnt um 10 Uhr eine Hochzeitsmesse. Hier gibt es Ideen für den schönsten Tag des Lebens und wunderschöne Kleider von 30 Ausstellern zu bestaunen.

Die Hochzeitsmesse in Wittenberge findet am Sonntag statt. Quelle: Jens Wegner

