Pritzwalk/Wittstock

Auf ein buntes Programm können sich die Prignitzer und Wittstocker freuen. An dieser Stelle gibt es eine Übersicht. Die jeweiligen Orte der Veranstaltungen sind alphabetisch aufgeführt.

Der Freitag, 28. Dezember

Kletzke – Das Dorftheater „Sagenhaft“ in Kletzke lädt zum Wintermärchen in die Sporthalle in Kletzke ein. Gespielt wird ab 17 Uhr Grimm‘s Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ – eine eigene Version mit Überraschungen. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Perleberg – Zum Absolvententreffen kommen die ehemaligen Schüler des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg im Hotel „Deutscher Kaiser“ ab 20 Uhr zusammen.

Der Sonnabend, 29. Dezember

Kletzke – Das Dorftheater „Sagenhaft“ in Kletzke lädt noch einmal zum Wintermärchen in die Sporthalle in Kletzke ein. Gespielt wird ab 19 Uhr Grimm‘s Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ – eine eigene Version mit Überraschungen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Pritzwalk – „Christels 90. Geburtstag“ wird im Stalltheater, Hasenwinkel 10 in Pritzwalk gefeiert. Das Schauspiel des Theaters Vogelfrei frei nach „Dinner for one“ in charmanter Berlin-Brandenburger Art beginnt um 20 Uhr. Kartentelefon: 038787/50 59 91.

Wittenberge – Zum festlichen Jahresabschluss begrüßt das Kultur- und Festspielhaus Wittenberge ab 20 Uhr das Preußische Kammerorchester mit einem Streifzug durch die Musikgeschichte. Kartentelefon, 03877/92 91 81/ -82.

Das Preußische Kammerorchester spielt am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Der Sonntag, 30. Dezember

Bad Wilsnack – Zu einem Waldspaziergang mit dem Heilpraktiker Thomas Pluschke lädt die Elbtalklinik Bad Wilsnack ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Eingangsbereich der Klinik.

Perleberg – Zum Weihnachtsliederwunschsingen im Gottesdienst zwischen den Jahren lädt die St.-Jacobikirche in Perleberg ein. Ab 10.30 Uhr erklingen Orgel und Querflöte, ein Streichquartett und ein Weihnachtschor.

Wittenberge – Um eine Blutspende bittet das Deutsche Rote Kreuz in Wittenberge. Freiwillige werden zwischen 10 und 13 Uhr im DRK-Seniorenclub, Horning 60, erwartet.

Wittstock – Der Klassiker „Dinner for one“ wird im Wittstocker Rathaus aufgeführt. Die Schauspieler Jörg Kleinau und Joachim Kaps sind mit der Geschichte von Miss Sophie und ihrem Butler ab 19 Uhr im großen Saal zu erleben. Karten sind zu erfragen in der Tourist-Information.

Dinner for one – mit Jörg Kleinau und Joachim Kaps am Sonntag in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Silvester, 31. Dezember

Frehne – Pfarrer Johannes Kölbel lädt für eine Stunde zur musikalisch-textlichen Besinnung zum Jahreswechsel im Ballsein des Gutshauses in Frehne ab 17 Uhr ein. Er wird von Michael Arbogast am Flügel begleitet.

Vehlow – Laut und fröhlich geht es auf dem Dorfplatz in Vehlow zu. Beim Kindersilvester wird von 16 bis 18 Uhr das alte Jahr vertrieben. Dann kommen die 12 Monate mit Gaben vorbei. Ein „Orakel“ sagt, ob es Glück oder Pech gibt im neuen Jahr und ein großes Feuerwerk steigt in die Luft.

Wittenberge – Die Prignitzer Badewelt in Wittenberge veranstaltet eine große Kindersilvester-Party für Sechs- bis Vierzehnjährige ab 17 Uhr. Geboten werden Wasserspiele, Badespaß, Kino, Bastelstraße, Feuerwerk, Übernachtung, Speisen und Getränke. Anmeldung unter 03877/40 35 15.

Wittstock – Die Wittstock Stadtverwaltung veranstaltet jedes Jahr ein Familienfeuerwerk. Es steigt um 17 Uhr – diesmal aber nicht auf dem Amtshof, sondern am Dosseteich. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Neujahr , 1. Januar

Wittstock – Treffpunkt zum traditionellen Neujahrsspaziergang durch das Stadtgebiet ist um 13 Uhr an der Touristinformation am Walter-Schulz-Platz in Wittstock. Zum Abschluss erwartet alle eine stimmungsvolle Atmosphäre am Hotel Röbler Thor gegen 14.30 Uhr.

Wittstocker streifen am Neujahrstag durch ihre Stadt. Quelle: Christian Bark

