Perleberg

Ein Unbekannter hat versucht, per Computer einen Mann aus einem kleinen Ort der Prignitz zu erpressen. Per E-Mail war der Mann aufgefordert worden, 500 Euro an eine Adresse für die digitale Währung Bitcoin zu überweisen. Ansonsten gehe ein Video an all seine E-Mail-Kontakte.

Trojaner auf dem Computer

Angeblich hat jemand einen Trojaner auf seinem Computer installiert. Der Unbekannte gab vor, gesehen zu haben, wie der Geschädigte eine Porno-Website besuchte.

Der Mann erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei wegen versuchter Erpressung.

Von MAZonline