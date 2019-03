Vettin

Die Vettiner Straße in Vettin wird vom Ortseingang – aus Richtung Lindenberg – bis zum Ortseingang Kehrberg im Zuge von Straßenbauarbeiten gesperrt werden. Los geht es am Montag, 18. März. In mehreren Abschnitten soll die Straße bis zum 2. Oktober instand gesetzt werden.

Für den überregionalen Fernverkehr ist eine Umleitung über die B107 und die B103 (Tüchen – Mesendorf – Eggersdorf – Buchholz – Schönebeck) ausgewiesen. Die Nutzung anderer Straßen und Wege unterliegt gegebenenfalls bestehenden Verkehrsbeschränkungen. Die Geh und Radwege bleiben in Höhe des Baufeldes frei benutzbar. Anwohner erreichen ihre Wohnungen auf dem Fußweg.

Von MAZ-online