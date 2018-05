Wittenberge

Ein 48-Jähriger meldete sich am Dienstag um 17.30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Turmstraße in Wittenberge beschossen wurde. Er blieb unverletzt. Zwei weitere Männer im Alter von 23 und 46 Jahren waren ebenso beschossen worden und unverletzt geblieben.

17-jähriger Schütze ist verschwunden

Die Beamten suchten die betreffende Wohnung auf, trafen den 17-jährigen Schützen aber nicht mehr an. Sie fanden lediglich Plastikkügelchen. In der Wohnung stellten die Beamten eine geringe Menge Cannabis sicher.

Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Von MAZ-online