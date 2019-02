Wittenberge

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach zwei Männern, die am Montagabend gegen 19.15 Uhr in der Maybachstraße in Wittenberge einen 17-Jährigen attackiert haben sollen.

Bei einem Garagenkomplex ist der junge Mann von den mit Tüchern vermummten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Weil er kein Geld herausgeben wollte, soll ein Täter mit einem Messer den Forderungen Nachdruck verliehen haben. Im weiteren Verlauf soll der 17-Jährige mit dem Messer oberflächlich verletzt worden sein. Auf dem Boden liegend sollen die Täter auf ihn eingetreten haben. Wegen seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung

Die Polizei leitete danach sofort die Suche nach den Tätern ein. Sie setzte dafür auch einen Spürhund ein. Allerdings hatten die Ordnungshüter dabei keinen Erfolg. Aus diesem Grund wird jetzt gefragt, wer die Männer vielleicht in der Nähe des Tatortes gesehen hat oder wem sie später an einem anderen Ort aufgefallen sind.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Die beiden Männern waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und von südländischem Typ. Einer war circa 170 Zentimeter groß, der andere circa 190 Zentimeter. Beide sind von schlanker Gestalt. Hinweise nimmt die Polizei in Perleberg unter der Rufnummer 03876/71 50 entgegen.

Von MAZ-online