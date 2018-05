Wittenberge

Polizisten vom Revier Wittenberge kontrollierten in der Nacht zu Freitag um 1.30 Uhr in der Wilhelmstraße einen 34-Jährigen und stellten fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag.

Dem Mann wird seit Ende November vergangenen Jahres vorgeworfen, insgesamt 23 Straftaten begangen zu haben, von denen es sich bei 15 Fällen um Diebstahl handelt. Er verschaffte sich unter anderem Zutritt zu einem Kosmetikstudio und entnahm aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro.

Immer wieder die gleiche Masche

Auf dieselbe Art und Weise eignete sich der Mann in einem Fotogeschäft in Perleberg die Handtasche einer Angestellten an und entnahm mehrere hundert Euro. Mit einer in der Handtasche befindlichen PIN hob er anschließend Geld an einem Automaten ab.

Genauso ging er in weiteren Fällen vor. Auch täuschte er in anderen Fällen vor, einen Termin zu haben, um letztlich die Brieftasche einer Angestellten zu stehlen. Wegen dieser Straftaten sitzt er nun in Untersuchungshaft.

