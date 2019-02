Wittenberge

Am Sonnabend gab es im Oberstufenzentrum Prignitz (OSZ) in Wittenberge den 5. Prignitzer Karrieretag für Ausbildung und Beruf. Jugendliche und ausbildungsinteressierte Erwachsene hatten an diesem Tag die Gelegenheit, Perspektiven, Ausbildungsgänge und Arbeitgeber der Region Prignitz kennenzulernen. Ziel des Events war es, vorhandene Ausbildungsplätze in der Prignitz zu besetzen.

OSZ-Schulleiter Jan Meyerhoff wünschte dem Karrieretag zur Eröffnung viele Besucher und viele nette Gespräche. „Zum fünften Mal eröffnen wir dieses Messe. Sie ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Dieses Jahr haben wir gleich zehn neue Aussteller”, freute er sich.

Zur Galerie Die Brandenburger Bildungsminsisterin Britta Ernst besucht den 5. Prignitzer Karrieretag für Ausbildung und Beruf. Sie war erfreut.

Die Ministerin für Bildung des Landes Brandenburg, Britta Ernst, freute sich, den Karrieretag endlich einmal angucken zu können. „Die Messe gibt Interessenten einen guten Einblick in den Arbeitsmarkt. Viele Jugendliche haben inzwischen die Attraktivität Brandenburgs für sich entdeckt. Es ist schön, dass sie in der Region bleiben. Das hat sich richtig gedreht und verbreitet Optimismus”, sagte die Ministerin.

Fast 60 Unternehmer stellen siech vor

Die zweite Beigeordnete des Prignitzer Landrats, Sabine Kramer, begrüßte die Gäste und Aussteller im Namen des Landkreises. „Fast 60 Unternehmen stellen hier ihre Ausbildungsangebote vor. Vielleicht entsteht in den Gesprächen auch gleich der eine oder andere Termin für eine Betriebsbesichtigung”, wünschte sie sich.

Statistisch fielen in der Prignitz derzeit 1,38 Ausbildungsplätze auf einen Bewerber – beste Voraussetzungen also auf für die Bewerber. Wittenberges Ordnungsamtsleiter Gotthard Poorten unterstrich neben dem Bau der Autobahn 14 die Wichtigkeit der Ausbildungsangebote für die Region.

Kärtchen am „Job-Baum“

Nach der Eröffnung machte sich Britta Ernst in einem Rundgang ein Bild von den Angeboten der Aussteller. Als Ergänzung zur Broschüre mit der Auflistung aller Unternehmen, die am Karrieretag mit einem Stand präsent waren, hatten Saskia König und Siw Foge vom Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ) Kärtchen an einen „Job-Baum” gehängt. „Darauf finden Interessenten rund 180 Ausbildungsplätze in der Prignitz. Damit wollen wir die Vielfalt zeigen”, erklärte Siw Foge.

Siw Foge und Saskia König (v.l.) vom TGZ präsentierten ihren „Job-Baum”. Quelle: Jens Wegner

Am Stand der Baumarktkette Toom informierten Marktleiter Christian Berling und Marktmitarbeiter Ronny Ihrke über Ausbildungs-Möglichkeiten im Unternehmen. „Zum 1. August suchen wir noch einen Auszubildenden zum Kaufmann im Einzelhandel. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und bei entsprechend guten Leistungen bieten wir eine Übernahmegarantie. Wertschätzung und Respekt werden bei uns großgeschrieben. Es ist immer jemand da, der sich um den Azubi kümmert”, sagte Christian Berling.

Polizei sucht junge Leute für Suchtprävention

„Wir brauchen unbedingt noch Leute, die bei uns mitmachen”, sagte Carmen Koynowski von der Präventionsabteilung der Polizei. Gemeint sind Schüler, die sich in der Erzieherausbildung befinden und eine zusätzliche Ausbildung in der Suchtprävention absolvieren. „Sie erhalten dafür ein Zertifikat, das hoch angesehen ist. Sie gehen in die Schulen und führen dort Suchtpräventionsprojekte durch”, sagte sie.

Einen Einblick davon verschaffte sich Laura Teek beim Darten mit einer Brille, die die Auswirkung von 0,8 Volumenprozent Alkohol im Blut simuliert.

Am Stand der Ayanda GmbH aus Falkenhagen ließ sich Aaron Max Lange aus Rohlsdorf von Kathleen Wiede deren Ausbildungsberufe erklären. „Ich suche Ausbildungsangebote mit Studiengang als Chemikant oder Chemielaborant”, sagte er.

„Es gibt eine Menge sehr interessanter Sachen hier. Die Angebote sind sehr umfangreich”, lobte er. Derzeit besucht er die 11. Klasse des Pritzwalker Gymnasiums. Schülerinnen und Schüler der 13. Klasse versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie mit belegten Brötchen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird der Abiball finanziert. Außerdem stellte das OSZ seine Bildungsangebote vor.

Von Jens Wegner