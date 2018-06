Wittenberge/Karstädt

Gleich mehrere Fahrer sind am Wochenende alkoholisiert im Straßenverkehr erwischt worden. In Karstädt geriet am Samstag gegen 14.15 Uhr der Fahrer eines Ford Transit in eine Verkehrskontrolle und fiel dort durch seine Fahne auf. Die Polizisten ließen ihn pusten – der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.

Der 65-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten; aufgrund der hohen Promillezahl wartet auf ihn der sogenannte Idiotentest. Den Führerschein durfte er sofort abgeben.

In Wittenberge informierte ein Zeuge die Polizei am Freitag gegen 17.30 Uhr, dass ein Nissan-Fahrer in der Perleberger Straße eine Alkoholfahne und einen schwankenden Gang aufweise.

Schwankend und mit Alkoholfahne

Die Polizei traf den 68-jährigen Fahrer auf seinem Grundstück in der Perleberger Straße an, als dieser Gerade aus seiner Garage kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 68-Jährige muss sich jetzt ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Dass er betrunken Rad gefahren ist, kommt einen 51-jährigen Radfahrer jetzt teuer zu stehen. Der Radler war am Freitag gegen 15.20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wittenberge gegen einen parkenden Pkw Suzuki gefahren.

Radfahrer stürzt und verletzt sich

Er stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem wurde aber, weil der Verunglückte nach Alkohol roch, ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Am Freitag abend erst war ein 31-jähriger auf der Landesstraße 13 zwischen Blüthen und Reetz ungebremst gegen einen Baum gefahren, wobei die Polizei hier ebenfalls davon ausgeht, dass der Fahrer betrunken war.

