Wittenberge

Eine 82-jährige Radfahrerin ist am Sonnabend um 8.30 Uhr an der Einmündung von Puschkin- und Goethestraße in Wittenberge angefahren worden. Ein Autofahrer hatte dort laut Polizei nicht die Vorfahrt der Frau beachtet. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 55-jährigen Autofahrer einen Wert von 1,64 Promille. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Von MAZonline