Wittenberge

Beim Abheben an einem Automaten ist einer 82-Jährigen am Montag das Geld gestohlen worden. Die Frau wollte um 9.20 Uhr in der Kyritzer Straße in Wittenberge Bargeld von ihrem Konto nehmen.

Nachdem die Geldkarte ausgeworfen worden war, steckte sie diese in ihre Geldbörse. Zeitgleich öffnete sich der Geldschacht mit ihrem Bargeld. In diesem Moment griff ein bislang unbekannter Mann in das Fach, entnahm das Geld und ging fort.

Als die Frau den Mann daraufhin ansprach, soll dieser angegeben haben, dass es sein Geld wäre. Zeugen, die etwas bemerkt haben und etwas zu dem Vorfall sagen können, werdem gebeten, sich bei der Polizei in Perleberg zu melden: 03876/71 50.

Von MAZ-online