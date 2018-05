Wittenberge

Ein falscher Kriminalbeamter wollte am Sonnabend die Bankdaten einer 79-jährigen Wittenbergerin per Telefon ausspähen. Es stellte sich jemand am Hörer vor und teilte mit, dass man eine Diebesbande geschnappt hätte.

Diese hätten einen Zettel mit ihren Personalien bei sich gehabt. Nun benötigt man die Daten ihrer Hausbank, teilte der Anrufer mit.

Hierbei wurde die Höhe des Kontostandes erfragt und ob noch weitere Konten vorhanden sind. Es wurde angekündigt, dass zwei Damen vorbeikommen und sich vergewissern, dass alles sicher ist.

Die Seniorin machte keine Angaben zu ihren persönlichen Daten und lehnte einen Besuch ab. Stattdessen erstattete sie Anzeige wegen Betrugsversuches.

Von MAZ-online