Brandgeruch vor der Wohnungstür nahmen Polizeibeamte am Sonntagabend in einem Hausflur in der Seddiner Straße in Wittenberge wahr. Zuvor hat die 51-jährige Mieterin gegen 19.45 Uhr unter anderem Lebensmittel und Glas aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss heraus auf Passanten geworfen.

Die Frau öffnete nicht die Tür. Sie randalierte in der Wohnung. Die Wittenberger Feuerwehr kam zum Einsatz. „Die Polizei roch Rauch, konnte aber keinen sehen“, berichtet Norman Rauch, Pressesprecher der Feuerwehr in Wittenberge. So war die Alarmierung für die 22 Einsatzkräfte.

In der Wohnung gab es keinen Brand, die Feuerwehr konnte ihren Einsatz abbrechen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Vor Ort wollten die Feuerwehrleute gewaltsam die Tür öffnen. Noch während den Arbeiten öffnete jedoch die Mieterin von selbst die Wohnung. „Wir kontrollierten die Räume und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei“, so Rauth. Einen Brand gab es nicht.

Laut der Polizei wollte die Wohnungsinhaberin nicht mit ins Krankenhaus. „Sie war scheinbar verwirrt“, so ein Polizeisprecher. Die 51-Jährige kam nach der Nachforderung eines Notarztes zwangsmäßig in ein Krankenhaus. Passanten wurden durch die umherfliegenden Lebensmittel und Gläser nicht verletzt.

Mit 22 Kameraden war die Feuerwehr aus Wittenberge vor Ort. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Marcus J. Pfeiffer